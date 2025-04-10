Жителя Пермского края осудили за опасную находку на берегу реки
Суд в Красновишерске Пермского края вынес приговор местному жителю по делу о незаконном хранении оружия. Об этом сообщил Properm.ru со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.
По словам фигуранта, он нашел оружие на берегу реки и забрал себе. Именно этот карабин впоследствии был изъят полицией, хотя у мужчины отсутствовало разрешение на его использование.
Судебная экспертиза подтвердила, что изделие находится в рабочем состоянии. Обвиняемому назначили наказание в виде 1,6 года ограничения свободы.
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