Жителя Пермского края осудили за опасную находку на берегу реки

Суд в Красновишерске Пермского края вынес приговор местному жителю по делу о незаконном хранении оружия. Об этом сообщил Properm.ru со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.

По словам фигуранта, он нашел оружие на берегу реки и забрал себе. Именно этот карабин впоследствии был изъят полицией, хотя у мужчины отсутствовало разрешение на его использование.

Судебная экспертиза подтвердила, что изделие находится в рабочем состоянии. Обвиняемому назначили наказание в виде 1,6 года ограничения свободы.