Забравшая деньги у Долиной курьер заявила, что ее использовали

Забравшая деньги у Долиной курьер утверждает, что ее использовали втемную

Забравшая деньги у певицы Ларисы Долиной сотрудница одной из московских библиотек Анжела Цырульникова в суде заявила, что не знала о содержимом пакета. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

Подозреваемая не отрицает, что приняла пакет от артистки, однако не понимала, что в нем и кому предназначен сверток.

«По словам Цырульниковой, ее использовали втемную, а она лишь выполнила курьерский заказ», — рассказал источник.

Представитель государственного обвинения попросил суд приговорить четверых обвиняемых в мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной на срок от шести до 9,5 года лишения свободы. Самый крупный срок прокуратура запросила именно для Цырульниковой.

Заседание по уголовному делу о мошенничестве с квартирой Долиной прошло накануне. Сама певица процесс не посетила. В общей сложности она потеряла 200 миллионов рублей, но суд встал на ее сторону и вернул недвижимость.