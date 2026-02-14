Заблокировавших вход в здание Роскомнадзора арестовали

Таганский районный суд Москвы вынес наказание троим мужчинам за акцию у здания Роскомнадзора. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Там напомнили, что Михаил Чуянов, Кирилл Кривяк и Григорий Шакиров повесили на вход в здание РКН велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства.

Постановлением суда от 13 февраля всех троих арестовали на 15 суток.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил изучить целесообразность действий Роскомнадзора по поводу замедления Telegram. Парламентарий отметил, что решение ведомства вызвало неоднозначную реакцию в обществе.