Забившего ремнем дочь сожительницы в Сочи приговорили к 18 годам колонии

Центральный районный суд города Сочи вынес приговор Игорю Савватееву, который забил до смерти дочь своей сожительницы. Ему дали 18 лет лишения свободы в колонии особого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый, находясь дома вместе с несовершеннолетней дочерью своей сожительницы, был недоволен ее поведением и избил кожаным ремнем. В результате полученных травм ребенок скончался в машине скорой помощи.

«На основании обвинительного вердикта присяжных суд постановил обвинительный приговор, назначив Савватееву наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет», — сообщили в суде.

Отчим будет отбывать наказание, он будет в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее суд огласил приговор матери-мигрантке, напоившей сына уксусом в Подмосковье. Женщину признали виновной в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью и отправили в колонию на 12 лет.