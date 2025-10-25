Забившего москвичку молотком мужчину отправили под суд через 30 лет

Обвиняемый в разбойном нападении и убийстве жительницы Москвы мужчина предстал перед судом спустя 30 лет после преступления. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ноябре 1993 года злоумышленник, которому тогда было 27 лет, после освобождения из мест лишения свободы в поезде познакомился с женщиной и начал ухаживать за ней.

Оказавшись дома у избранницы, преступник обратил внимание на дорогие вещи, которыми была обставлена квартира. В одну из встреч обвиняемый попытался задушить пассию телефонными проводами.

Встретив сопротивление, он ударил женщину ножом в шею, а потом забил насмерть кухонным молотком. Пострадавшая скончалась на месте.

Злоумышленник похитил видеомагнитофон и двухкассетный аудиомагнитофон. Вещи он сдал в скупку, а деньги потратил.

Эксперты нашли на месте убийства отпечаток пальца, который спустя время вывел на след преступника. Его задержали в Приморском крае. Приговор мужчине вынесет суд.