Забившего до смерти посетителя администратора магазина в Омске отправили в СИЗО

Администратор магазина в Омске залил посетителя из баллончика и забил до смерти

Омский суд отправил в следственный изолятор администратора супермаркета, до смерти забившего посетителя. Об этом сообщила пресс-служба областного СК.

В ведомстве уточнили, что конфликт между работником торговой точки и посетителем произошел в минувший четверг, 22 мая. В ходе разборки администратор магазина сначала распылил в лицо сопернику газовый баллончик, а после нанес несколько ударов.

Пострадавшего забрали в больницу врачи. Утром в пятницу мужчина скончался от полученных травм.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омского СК уточнило, что конфликт возник из-за девушки погибшего. Пришедшая в магазин покупательница положила товары в сумку, но администратору показалось, что она не оплатила взятый шоколад.

Оскорбленная девушка ушла из магазина и вернулась со знакомым, ранее неоднократно судимым. Посетитель сначала вызвал сотрудника торговой точки на разговор, а после затеял драку. После его смерти в больнице следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По ходатайству следствия Первомайский суд Омска отправил обвиняемого администратора магазина под стражу на два месяца.

В конце марта коллегия присяжных в суде Сочи вынесла обвинительный вердикт местному жителю, до смерти забившему ремнем дочь сожительницы. По материалам дела, отчиму не понравилось поведение ребенка. Он решил ее наказать поркой и нанес девочке не менее 17 ударов. Изувеченного ребенка забрала в больницу бригада скорой помощи, но девочка скончалась в машине медиков.