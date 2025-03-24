Присяжные признали виновным до смерти забившего дочь сожительницы жителя Сочи

Обвинительный вердикт вынесла коллегия присяжных жителю Сочи, забившему ремнем дочь сожительницы. От полученных травм девочка скончалась в машине скорой помощи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Мужчина напал на ребенка в конце мая 2023 года. Недовольный поведением девочки, он нанес ей не менее 17 ударов. В качестве оружия подсудимый использовал в том числе кожаный ремень.

В больницу пострадавшего ребенка бригада скорой помощи забрала через несколько дней. Но до медицинского учреждения довести не успели. От полученных травм девочка умерла в машине.

Коллегия присяжных единогласно признала подсудимого виновным в истязании и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. В снисхождении обвиняемому отказали. При вынесении приговора суд учтет мнение коллегии.

В первой половине марта челябинские следователи огласили результаты судебно-медицинской экспертизы по делу о гибели двухлетнего мальчика в Миассе. В анализах мальчика нашли следы наркотиков. Криминалисты установили, что запрещенные вещества ребенку колола его мать, когда он сильно капризничал. Один раз она не рассчитала дозу, которая стала смертельной для ребенка.