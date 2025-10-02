Забил молотком и спрятал тело в канализации. В Курганской области раскрыли серию убийств

В Курганской области мужчина совершил убийство трех человек более 40 лет назад

В Курганской области завершено расследование уголовного дела о серии убийств, совершенных более 40 лет назад. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Местного жителя обвинили в трех убийствах, каждое из которых совершено с особой жестокостью.

Вернувшись к расследованию убийства женщины, тело которой нашли 23 апреля 1998 года в канализационном колодце у одного из домов Кургана, следователи СК России заново изучили все улики. Трасологические и генетические экспертизы показали, что кроссовки, оставленные на месте преступления, принадлежат мужчине 1967 года рождения. Раньше он привлекал внимание полиции, но всегда отрицал свою причастность.

В Курганскую область этапировали заключенного из другой колонии, чтобы провести следственные действия. Он отбывает наказание за покушение на убийство.

«В настоящее время установлено, что в ночь на 22 апреля 1998 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил убийство малознакомой женщины в собственной квартире. Он жестоко избил гостью, в том числе молотком. После полуночи он вынес тело погибшей на улицу и сокрыл его в люке», — сообщили в СК.

Во время следствия выяснилось, что подозреваемый причастен к двум другим убийствам. Первое произошло в августе 1983 года. Тогда он убил незнакомого мужчину из-за незначительной ссоры на улице. Второе убийство произошло в 1987 году. Жертвой стал подросток, с которым подозреваемый познакомился случайно в автобусе. По всем трем эпизодам обвиняемый признал свою вину.

Ранее в Москве раскрыли серию насильственных преступлений, совершенных с 1992 по 2003 год. Столичные криминалисты проанализировали нераскрытые преступления прошлых лет и обнаружили 15 схожих уголовных дел.