Серию изнасилований и разбойных нападений раскрыли в Москве

В Москве раскрыли серию насильственных преступлений, совершенных с 1992 по 2003 год. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении 25 изнасилований и насильственных действий сексуального характера, а также 11 разбойных нападений в отношении 16 потерпевших, в том числе несовершеннолетних», — уточнили в СК.

Следствие установило, что серия преступлений происходила с 1992 по 2003 годы в Восточном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Северном и Центральном округах Москвы.

Столичные криминалисты проанализировали нераскрытые преступления прошлых лет и обнаружили 15 схожих уголовных дел. Способы совершения преступлений и внешность преступника по выявленным эпизодам совпали с его криминалистическим почерком. Более того, мужчина сообщал потерпевшим личные данные, которые также сошлись.

В результате аналитической работы возобновили уголовные дела о нераскрытых преступлениях. Следователи и криминалисты допросили потерпевших, которые уверенно опознали задержанного как преступника. Дела объединили в одно производство. Мужчина признал вину и дал подробные показания по всем эпизодам.

Ранее мужчину осудили за изнасилование и убийство омички в 2003 году. Преступника нашли спустя 21 год. Выяснилось, что пьяный мужчина пытался добиться близости с девушкой, но, получив отказ, избил жертву, затем надругался над ней и совершил расправу. Долгое время злоумышленнику удавалось скрываться. В августе 2025 года его отправили в колонию строгого режима на 15 лет.