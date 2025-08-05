Забайкальского военного приговорили к 5 годам и 3 месяцам колонии за самоволку

Военного из Забайкальского края признали виновным в самовольном оставлении места службы. Об этом сообщила Борзинский гарнизонный военный суд .

Обвиняемый незаконно продлил себе отпуск почти на четыре месяца. По версии следствия, 13 августа 2024 года он без уважительных причин не явился на службу из отпуска. Уклониста задержали 7 декабря.

За самоволку суд приговорил военного к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима.

«Приговор вступил в законную силу», — добавили в пресс-службе.

Ранее в игнорировании повесток о призыве заподозрили рэпера Макана (настоящее имя — Андрей Косолапов). Если артист до 1 октября не явится в Раменский военный комиссариат, то его сочтут уклонистом.

За уклонение от службы ему грозит два года колонии. Также исполнителя могут объявить в федеральный розыск. Сейчас рэпер отдыхает в Испании, в Россию он готовится приехать только 9 августа, когда у него состоится концерт.