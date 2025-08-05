Забайкальского военного приговорили к 5 годам и 3 месяцам колонии за самоволку
Военного из Забайкальского края признали виновным в самовольном оставлении места службы. Об этом сообщила Борзинский гарнизонный военный суд.
Обвиняемый незаконно продлил себе отпуск почти на четыре месяца. По версии следствия, 13 августа 2024 года он без уважительных причин не явился на службу из отпуска. Уклониста задержали 7 декабря.
За самоволку суд приговорил военного к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима.
«Приговор вступил в законную силу», — добавили в пресс-службе.
Ранее в игнорировании повесток о призыве заподозрили рэпера Макана (настоящее имя — Андрей Косолапов). Если артист до 1 октября не явится в Раменский военный комиссариат, то его сочтут уклонистом.
За уклонение от службы ему грозит два года колонии. Также исполнителя могут объявить в федеральный розыск. Сейчас рэпер отдыхает в Испании, в Россию он готовится приехать только 9 августа, когда у него состоится концерт.