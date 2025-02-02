Забайкальский школьник погиб под завалом кирпичей в аварийном доме

Кирпичная печь в частично разобранном аварийном доме разрушилась и погребла под собой 10-летнего мальчика в городе Шилка Забайкальского края. От полученных травм школьник скончался на месте, сообщила пресс-служба регионального СК.

В ведомстве уточнили, что мальчик проник в здание в воскресенье, 2 февраля. Криминалисты завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Следователи прибыли на место гибели ребенка для осмотра и допроса очевидцев и работы с родителями мальчика. Также они планируют установить ответственных за территорию, на которой находился аварийный дом.

В середине января в красноярской деревне Росинка девятилетний мальчик погиб под снежным завалом. Как сообщила пресс-служба регионального СК, ребенок с друзьями прыгнул со горки в овраг и его засыпала уплотненная корка снега. Из сугроба мальчика достали без признаков жизни.