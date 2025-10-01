За убийство женщины и детей в Ульяновске задержали ее супруга

В Ульяновске задержали 27-летнего мужчину, который, как предполагают следователи, убил свою жену и двух дочерей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Следователи выясняют мотив и другие обстоятельства преступления.

Тела убитых нашла мать подозреваемого, пришедшая навестить внучек. Она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль расследование преступления.

Очевидцы рассказали, что мужчина работал, но был достаточно агрессивен и часто угрожал жене и детям. После преступления он попытался покончить с собой — или, по другой версии, инсценировать нападение на квартиру. Сейчас он на допросе.