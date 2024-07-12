За сим-карту 15 миллионов. Мошенники обманули доверчивого нижегородца

Житель горда Сормова Нижегородской области стал жертвой мошенников, лишившись более 15 миллионов рублей. Историю обмана рассказал телеканал ГТРК «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Мошенник позвонил 52-летнему мужчине, представился сотрудником оператора сотовой связи и обманным путем завладел доступом к личному кабинету владельца сим-карты. После этого нижегородцу позвонил второй мошенник и под видом работника банка заявил, что мошенники пытаются оформить на него кредиты.

В итоге мошенники убедили заявителя взять кредиты в нескольких банках на сумму 7,3 миллиона рублей, занять 1,8 миллиона у знакомых. Неделю доверчивый гражданин переводил на «безопасные» счета заемные и свои собственные 6,6 миллиона рублей. Общая сумма ущерба составила 15,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

За минувшую неделю жители Нижегородской области лишились более 90 миллионов рублей, сотрудники полиции зафиксировали 112 инцидентов, связанных с различными аферами.