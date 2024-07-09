Нижегородцы отдали мошенникам более 90 млн рублей за минувшую неделю

За минувшую неделю сотрудники полиции Нижегородской области зафиксировали 112 инцидентов, связанных с различными аферами. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на ГУ МВД региона.

Среди наиболее распространенных мошеннических схем выделили «фальшивый звонок от банковской службы безопасности», «варианты подработки с обещанием быстрого дохода», «обман при интернет-транзакциях».

В результате этих действий жители Нижегородской области лишились более 90 миллионов рублей.

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Краткая история Украины. Кто, когда и зачем создал ее

«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой

«Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к штрафам за дымящих детей?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте