Нижегородцы отдали мошенникам более 90 млн рублей за минувшую неделю
За минувшую неделю сотрудники полиции Нижегородской области зафиксировали 112 инцидентов, связанных с различными аферами. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на ГУ МВД региона.
Среди наиболее распространенных мошеннических схем выделили «фальшивый звонок от банковской службы безопасности», «варианты подработки с обещанием быстрого дохода», «обман при интернет-транзакциях».
В результате этих действий жители Нижегородской области лишились более 90 миллионов рублей.
Хуснуллин назвал Подмосковье лидером по объему ввода жилья в стране
Более 330 тысяч билетов на провоз ручной клади купили пассажиры ЦППК с начала года
Одиннадцатый тур чемпионата Подмосковья по футболу прошел в Солнечногорске
Проект «Открой#Моспром» победил во всероссийской премии развития молодежного туризма
Минобороны России показало видео уничтожения двух установок HIMARS
«Намасте». Моди попрощался с Россией традиционным индийским жестом
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте