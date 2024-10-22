За покушение на помощника депутата Госдумы киллеру заплатили 20 миллионов рублей

Задержанный по подозрению в покушении на помощника депутата Госдумы, экс-зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева был ранее судим за наркотики. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным Следственного комитета, киллер получил от заказчика, с которым когда-то сидел, предоплату в 500 тысяч рублей, а общий гонорар должен был составить 20 миллионов.

За Алихаджиевым он следил целый месяц, после чего 10 сентября четыре раза выстрелил в него в деревне Лапино недалеко от Одинцова. Однако помощник депутата остался жив благодаря своевременной медицинской помощи.

Заказчика убийства тоже удалось найти и задержать, сейчас его допрашивают следователи.

Утром официальный представитель МВД Ирина Волк показала кадры задержания обоих подозреваемых в этом преступлении.