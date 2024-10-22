Задержание подозреваемых в покушении на экс-зампреда кабмина Ингушетии сняли на видео

Появилось видео задержания фигурантов по делу о покушении на Алихаджиева

Видео задержания предполагаемого исполнителя и заказчика покушения на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева в Одинцове опубликовала представитель МВД Ирина Волк. Запись появилась в ее Telegram-канале.

По данным регионального ГСУ СК, в сентябре этого года заказчик обратился к знакомому, с которым раньше вместе сидел в ИК, и предложил за 20 миллионов убить Алихаджиева. Приятель согласился на эти условия.

После заказчик передал киллеру 500 тысяч рублей предоплаты, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве.

Перед нападением исполнитель месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним.

«Установить личность стрелка удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, обнаружению и изъятию генетических следов нападавшего», — подчеркнули в ведомстве.