Взорвавшего светошумовую гранату у детской площадки в Подольске задержали

Правоохранители задержали в Подольске мужчину, который взорвал светошумовую гранату недалеко от детской площадки. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

Злоумышленником оказался житель Ростовской области 1984 года рождения. Он бросил гранату у дома на улице 43-й Армии, его задержали за нарушение общественного порядка и доставили в территориальный отдел полиции.

«Полицейскими по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — сообщили правоохранители.

О подрыве светошумовой гранаты в Подольске стало известно 29 октября. Полицейские обнаружили кадры случившегося в Сети во время мониторинга.