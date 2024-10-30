Взорвавшего светошумовую гранату у детской площадки в Подольске задержали

Правоохранители задержали в Подольске мужчину, который взорвал светошумовую гранату недалеко от детской площадки. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.
Злоумышленником оказался житель Ростовской области 1984 года рождения. Он бросил гранату у дома на улице 43-й Армии, его задержали за нарушение общественного порядка и доставили в территориальный отдел полиции.
«Полицейскими по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — сообщили правоохранители.
О подрыве светошумовой гранаты в Подольске стало известно 29 октября. Полицейские обнаружили кадры случившегося в Сети во время мониторинга.
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