Выжившему после дрейфа в Охотском море Пичугину вынесли приговор

Пичугин получил 3 года принудительных работ за гибель брата и племянника в море

В Улан-Удэ осудили местного жителя Михаила Пичугина, который отправился в плавание по Охотскому морю на резиновой лодке и погубил родственников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, мужчина планировал совершить туристический переход с братом и племянником на катамаране «Baikat 470». Он проигнорировал правила: отплыл от берега дальше трех километров и зашел в запрещенные для таких судов районы. Кроме того, Пичугин не обеспечил техобслуживание плавсредства.

На обратном пути у мыса Перовского в 19 километрах от берега мотор сломался. Лодка больше двух месяцев дрейфовала в открытом море. Средств связи на борту не было. Родственники погибли от переохлаждения и истощения. Лодку нашли в октябре 2025 года у берегов Камчатки.

Также суд установил, что при регистрации судна Пичугин использовал подложные документы на двигатель. Его приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.