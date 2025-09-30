Вывезенную мошенниками из Таиланда россиянку нашли в Мьянме

Посольство в Республике Союз Мьянма помогло гражданке России, которую мошенники обманули в Таиланде. Об этом РИА «Новости» сообщили в диппредставительстве.

Сейчас дипломаты оформляют россиянке документы для экстрадиции с территории Мьянмы и возвращения на родину.

Посольство установило местонахождение пропавшей девушки и передало информацию в региональный полицейский миграционный центр.

«Мьянманские власти оказывают полное необходимое содействие в урегулировании проблемной ситуации, в которой оказалась гражданка Российской Федерации», — подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что жительница Читы приехала в Таиланд работать моделью, но попала в рабство — злоумышленники увезли ее в Мьянму и заставили заниматься мошенничеством.

Знакомая пропавшей россиянки отметила, что в лагере находятся десятки пленников из стран СНГ и Китая, которые работают за еду и не могут сбежать. Для освобождения им надо заплатить крупный выкуп.