Выстрелившего в человека у гостиницы в Москве мужчину задержали | 360°

Криминал 03 мая 2024, 13:49 Выстрелившего в человека у гостиницы в Москве мужчину задержали Полиция задержала мужчину после выстрела в голову человеку в Москве РИА «Новости»

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Мужчина выстрелил в голову человеку у гостиницы на Кутузовском проспекте в Москве. Стрелка задержали с наркотиками. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе столичного главка МВД России.

В полицию поступила информация о раненом человеке, который лежит у гостиницы на Кутузовском проспекте. Пострадавшим оказался 50-летний мужчина. Его госпитализировали. По данным ведомства, между пострадавшим и подозреваемым возник конфликт. Предполагаемый обидчик несколько раз выстрелил в сторону оппонента. После этого стрелок скрылся с места происшествия.

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«Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в противоправном деянии. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили наркотическое вещество», — уточнили правоохранители.

Вещдок отправили на экспертизу. Против задержанного возбудили уголовные дела по статьям о хулиганстве и незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотических средств. Подозреваемого арестовали.