Полиция Петербурга задержала водителя Mercedes, который открыл стрельбу на Лиговском проспекте | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 15:31 Полиция Петербурга задержала водителя Mercedes, который открыл стрельбу на Лиговском проспекте

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В Петербурге правоохранители задержали водителя Mercedes, который открыл стрельбу во время дорожного конфликта. Об этом сообщил Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Случай произошел 28 апреля у дома № 271 на Лиговском проспекте. Мужчина выстрелил в воздух из травматического пистолета и скрылся с места происшествия.

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Подозреваемого удалось найти лишь на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».