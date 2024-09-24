Высокопоставленных полицейских в Башкирии схватили за взятку

Силовики задержали начальника ОМВД России по городу Октябрьский и его заместителя. Их заподозрили в получении взятки и мошенничестве, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

Коллег задержали сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел Следкома Башкирии в сотрудничестве с региональным управлением ФСБ. Силовики провели обыски по месту службы и жительства подозреваемых.

Начальник ОМВД России по городу Октябрьский и его заместитель — начальник следственного отдела в зависимости от роли каждого стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по части пятой статьи 290 УК России «Получение взятки, совершенное в крупном размере» и части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Задержанный Ильнур Абдуллин возглавил октябрьский ОМВД в 2019 году, сообщил сайт Ufa1.ru. Его заместитель Эльмира Фаритова руководила следственным отделом с 2016 года.

Другое уголовное дело, связанное с мошенничеством, возбудили в Тюмени. Суд арестовал сына бывшего депутата горсовета, бизнесмена Сергея Роженцева по делу о завышении стоимости продукции для нужд СВО.