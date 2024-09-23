Сына экс-депутата в Тюмени заподозрили в многомиллионном хищении

В Тюмени силовики задержали 15 человек по делу о мошенничестве при поставках продукции для нужд СВО. Из них пятерых, в том числе бизнесмена Сергея Роженцева, суд заключил под стражу, сообщил источник РБК .

«Людей брали прямо в квартирах, проводили обыски, изъяли средства связи и хранения информации. Некоторые задержанные работают в одном из профильных департаментов правительства Тюменской области», — сказал он.

По информации собеседника издания, 10 подозреваемых остались на свободе под подпиской о невыезде, пятерым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Среди отправленных в СИЗО — сын бывшего депутата гордумы Тюмени Валерия Роженцева, учредитель восьми обществ с ограниченной ответственностью, гендиректор «Группы компаний „Деловой мир“» и ООО «Интеллект» Сергей Роженцев. Источник РБК сообщил, что следователи возбудили уголовное дело из-за завышения стоимости поставок оборудования для нужд СВО.

Источник Ura.ru сообщил, что сумма хищения составила около 200 миллионов рублей. ТАСС уточнил, что Центральный районный суд Тюмени отправил Роженцева-младшего в СИЗО до 18 ноября.

В Красноярском крае суд заключил по стражу генерального директора «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова. По версии следствия, он и другие фигуранты присвоили 900 миллионов рублей при строительстве по заказу Минобороны.