Высокопоставленных полицейских из Тулы заподозрили в организации незаконной миграции

СК: в Туле сотрудников МВД задержали за организацию незаконной миграции

Высокопоставленных сотрудников тульской полиции задержали по подозрению в организации незаконной миграции в составе преступного сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В совершении преступления заподозрили заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД по Тульской области и начальника УКОН УМВД по региону.

По версии следствия, полицейские выдавали иностранцам квоты на временное проживание, несмотря на фальшивые сведения об их адресах пребывания и местах работы. За разрешения подозреваемые могли получать денежное вознаграждение.

Следователи проводят обыски по месту жительства задержанных и устанавливают все обстоятельства совершения преступлений.

Ранее в Иркутске задержали представителей двух этнических диаспор, которых заподозрили в организации незаконной миграции. В СК считают, что обвиняемые незаконно выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком и знании законодательства.