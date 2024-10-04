Глав этнических диаспор задержали в Иркутске за организацию незаконной миграции

Руководителей двух этнических диаспор, таджикской и узбекской, задержали в Иркутске по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, с января этого года председатель Узбекского национального центра и заместитель председателя Таджикской диаспоры вместе с центром дополнительного образования незаконно выдавали мигрантам сертификаты о владении русским языком и знании законодательства РФ. Чтобы получить документ, иностранцы платили деньги. Позже полученные сертификаты показывали в миграционных органах МВД.

Сертификаты использовали для дальнейшего оформления трудового патента и вида на жительство на территории Приангарья. За документы фигуранты выручили более 1,5 миллиона рублей. Оперативники в ходе обыска изъяли денежные средства, компьютеры, флеш-карты, банковские карты, охолощенные патроны и документы. СК возбудил уголовное дело по двум статьям.

В Госдуму внесли пять законопроектов о борьбе с нелегальной миграцией. Депутатам предстоит решить, как сделать невыгодным бизнес по организации незаконной миграции.