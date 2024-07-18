Высокопоставленного сотрудника «Русала» приговорили к восьми годам колонии

Сотрудник «Русала» Тарасов получил восемь лет колонии за мошенничество

Бывшего высокопоставленного сотрудника объединенной компании «Русал» Алексея Тарасова приговорили к восьми годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Также по этому делу приговор вынесли Александру Тищенко, который получил семь с половиной лет лишения свободы.

По данным «Коммерсанта», сообщники намеренно завышали цены при поставках каустической соды, покупая сырье у подконтрольных им фирм. Тем самым они обогатились более чем на миллиард рублей.

Сам Тарасов вину не признал и утверждает, что работал на благо компании, стараясь найти сырье по минимальной цене. Адвокаты подсудимых уже пообещали обжаловать приговор.

Накануне в Москве по делу о мошенничестве и взятках арестовали бывшего главу столичного департамента культуры Александра Кибовского.