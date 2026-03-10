«Вышел только поговорить»: жена убитого подростками челябинца рассказала о нападении
Челябинские подростки до смерти забили отца двух детей вместо его приятеля
Группа подростков из челябинского поселка Локомотивный забила до смерти отца двух детей, не найдя его приятеля, который их оскорбил. Экзекуцию молодые люди снимали на видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru.
На опубликованных кадрах видно, как один из юношей толкнул мужчину в снег и начал жестоко избивать. К нему присоединились двое его приятелей.
В пресс-службе областного СК заявили, что на жителя поселка напали пьяные подростки в возрасте от 16 до 14 лет. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
Криминалисты задержали юношей и предъявили им обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Двух старших подростков суд отправил в следственный изолятор, а младшему назначил домашний арест.
Жена погибшего в комментарии 360.ru рассказала, что муж жизнью ответил за своего приятеля, который оскорбил подростков.
Сказал им плохие слова, а потом перестал брать трубку. Муж его знал, поэтому они спросили с него. Он вышел только поговорить и не ожидал, что все так закончится.
Собеседница 360.ru добавила, что никто из родных подростков ни к ней, ни к родителям погибшего мужа с извинениями не обратился. Вместо этого семьи сейчас нанимают адвокатов и собирают характеристики, чтобы обвиняемым дали минимальные сроки.
«Мужа хорошо знали в поселке, он всегда помогал всем, никогда ничего плохого не делал. Поэтому все на нашей стороне и все хотят, чтобы подростки понесли максимальное наказание», — сказала супруга погибшего.
Она подчеркнула, что, по словам местных жителей, подростки и раньше снимали видео с избиениями прохожих, публикуя кадры в Сети. Но подтвердить эту информацию женщина не может.
Сегодня же стало известно, что свердловские следователи объявили в федеральный розыск подозреваемых в смертельном избиении 18-летнего жителя села Большой Исток. По данным пресс-службы СК, причиной нападения стал денежный долг. Источник 360.ru заявил, что речь идет о сумме в пять тысяч рублей.