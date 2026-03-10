«Вышел только поговорить»: жена убитого подростками челябинца рассказала о нападении

Челябинские подростки до смерти забили отца двух детей вместо его приятеля

Группа подростков из челябинского поселка Локомотивный забила до смерти отца двух детей, не найдя его приятеля, который их оскорбил. Экзекуцию молодые люди снимали на видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru.

На опубликованных кадрах видно, как один из юношей толкнул мужчину в снег и начал жестоко избивать. К нему присоединились двое его приятелей.

В пресс-службе областного СК заявили, что на жителя поселка напали пьяные подростки в возрасте от 16 до 14 лет. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Криминалисты задержали юношей и предъявили им обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Двух старших подростков суд отправил в следственный изолятор, а младшему назначил домашний арест.

Жена погибшего в комментарии 360.ru рассказала, что муж жизнью ответил за своего приятеля, который оскорбил подростков.