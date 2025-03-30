Вышел на пять минут и исчез. Тело пропавшего год назад пермяка нашли в реке

В Пермском крае нашли мертвым пропавшего в 2024 году парня

Пропавшего в декабре 2024 года в поселке Ергач Пермского края парня нашли мертвым. Об этом сообщили на странице поискового отряда «Регион59» во «ВКонтакте».

«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», — отметили в публикации.

По данным Ura.ru, тело 24-летнего погибшего вытащили 29 марта из реки Бабка. Его смогли опознать по татуировкам. Причина смерти сейчас устанавливается.

Молодой человек пропал при странных обстоятельствах, когда приехал в гости к своей матери. По словам женщины, сын взял спички и вышел на площадку покурить, дома остался его телефон и куртка.

Когда парень не вернулся, жители поселка стали искать его самостоятельно. На следующий день к ним присоединились полиция и волонтеры, но поисковая операция не дала никаких результатов. Мать пропавшего написала заявление в полицию.

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