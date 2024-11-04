Вышедший на свободу педофил-убийца запугал жителей новосибирского села

Вышедший из тюрьмы педофил-убийца Александр Кужилов уже год держит в страхе жителей поселка Чистоозерное в Новосибирской области. Родители боятся отпускать девочек, так как мужчина караулит их у школы и стадиона, сообщил телеканал РЕН ТВ .

Кужилов отбывал наказание за изнасилование и убийство восьмилетней девочки, в тюрьме он провел 20 лет. Уже год он находится на свободе и жители бьют тревогу — его стали все чаще замечать у школы и стадиона.

Мать 15-летней Виктории рассказала, что Кужилов напугал ее дочь, девочка спряталась от него в соседнем дворе, вызвала полицию.

«Приехала полиция, мы дали показания. Его задержали, Виктория его опознала. Он отнекивался», — рассказала собеседница телеканала.

Кужилов заявил, что административный протокол и штраф аннулировали. Он заявил, что переезжает в Омск и пообещал, что «рецидива не будет».

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