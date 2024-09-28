Сбежавшего из психбольницы педофила-рецидивиста поймали на Сахалине

Сотрудники ФСИН поймали в Холмске педофила-рецидивиста Александра Нагорного, сбежавшего из-под стражи во время прохождения судебно-психиатрической экспертизы в Сахалинской областной психбольнице. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

Преступник сбежал из спецучреждения в Южно-Сахалинске. Правоохранители искали его несколько дней, пока не поймали утром 28 сентября в Холмске.

«Александр Нагорнов ранее был неоднократно судим за кражи, разбойные нападения, изнасилования», — уточнил канал.

Следователи проверят действия сотрудников ФСИН, не сумевших предотвратить побег неоднократно судимого жителя города Невельска, сообщила пресс-служба регионального СК РФ. В ходе расследования также установят все обстоятельства побега.

Нагорнов обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленького мальчика, сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее в Саратовской области педофила приговорили к 20 годам колонии строго режима. Этой весной он пытался изнасиловать семилетнюю девочку, но ребенка спасли прохожие.