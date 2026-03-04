Вышедшая из тюрьмы иркутская каннибалка рассказала о своих планах на жизнь

Жительница Иркутской области Олеся Мостовщикова, осужденная за убийство своей подруги, вышла на свободу и живет обычной жизнью. В беседе с 360.ru она рассказала, что не понимает, почему других людей волнует ее судьба.

В 2009 году Мостовщикова зарезала подругу и раскроила ей череп топором, после чего расчленила тело. Она приготовила человеческое мясо в печи, ела сама и кормила своего сына. За преступление суд назначил людоедке тюремный срок. На свободу она вышла в 2015 году по УДО.

Мостовщикова прокомментировала 360.ru публикации, в которых говорилось, что она сейчас работает в сфере красоты — стала мастером по маникюру.

«По большому счету, мне фиолетово, что они там говорят, где они публикуют это все. Я это все прожила и расплатилась сполна, побывав в местах лишения свободы. Все в этой жизни возвращается бумерангом. Я и на суде раскаялась», — отметила она и добавила, что редко читает новости, потому что ей очень некогда.

«Я ни у чьего стола не стою, деньги не попрошайничаю, живу спокойной своей жизнью. Что людям надо от меня? Им нечем заняться? У них нет семейных и бытовых проблем?» — задалась вопросом каннибалка.

Она назвала чушью публикации в прессе о ней и сообщила, что давно развелась с мужем.

«На жизнь, как говорится, очень много планов. Планирую поймать тех, кто распространяет про меня чушь и наказать по строгости закона», — заключила Мостовщикова.

Вышедшая на свободу преступница резюмировала, что сейчас у нее в жизни все хорошо, несмотря на тяжелое прошлое.