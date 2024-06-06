Выпотрошившего жену жителя Дагестана отправили на лечение

Суд назначил лечение жителю Дагестана, который зарезал жену и кастрировал себя

В Дагестане назначили принудительное психиатрическое лечение местному жителю, который жестоко убил свою супругу. Мужчина вырезал ей внутренние органы, а затем кастрировал себя, сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Убийство произошло в июле 2023 года в селе Шовкра Лакского района. Следствие установило, что 29-летний мужчина, страдающий хроническим психическим расстройством, в ходе ссоры связал 38-летнюю жену и ударил по голове грифелем от штанги.

После этого он ножом вырезал женщине часть внутренних органов и кастрировал себя. Правоохранителям мужчина рассказал, будто услышал в голове голоса, которые заставили его «вытащить шайтана» из живота супруги.

Ранее житель Кубани облил серной кислотой бывшую возлюбленную. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.