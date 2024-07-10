Вымогавших деньги у участников СВО «авторитетов» задержали в Приморье

В Приморье задержали членов банды, вымогавших деньги у участников СВО

Фото: Freepik

В Приморье арестовали членов банды, занимавшейся вымогательством, в том числе у ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

По данным следствия, задержаны четыре человека, выдававших себя за «криминальных авторитетов» и предлагавших за мзду свои услуги по разрешению бытовых конфликтов.

«Задержанные совершали имущественные преступления в отношении граждан, в том числе участников СВО», — отметили в управлении.

В их отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Фигурантам дела грозит до семи лет колонии. Всех задержанных заключили под стражу.

Ранее СК начал доследственную проверку информации об оказавшемся в трудной ситуации безногом участнике СВО, которого брат выгнал из дома в Забайкалье.

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