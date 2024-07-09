Безногого участника СВО выгнали из дома в Забайкалье

Следователи СК проверят информацию об оказавшемся в трудной ситуации участнике СВО в Забайкалье. Об этом сообщила пресс-служба комитета по региону.

«В распространенной публикации говорится, что родственники участника СВО, не имеющего ног, выгнали мужчину из дома, и он вынужден находиться на улице, ожидая изготовления протезов», — написали авторы публикации.

Следователи на месте проведут опрос как самого мужчины, так и свидетелей. Кроме того, они в рамках доследственной проверки изучат документы и проведут все необходимые процессуальные действия для установления обстоятельств происшествия.

О бойце рассказали журналисты Telegram-канала «Новости Читы». Они написали, что на берегу местной реки поселился участник специальной военной операции, которого его брат после возвращения из зоны боевых действий выгнал из дома. Ветеран ждет изготовления протезов и намерен вернуться в войска.

Ранее участник специальной военной операции обратился к президенту России Владимиру Путину. По его словам, власти Бийского района Алтайского края отказались продлить с ним договор на аренду земли, несмотря на то, что он находится в зоне СВО.