Вымогатели похитили человека, вывезли его в лес и потребовали 400 тысяч рублей

Правоохранители задержали обвиняемых в похищении человека и вымогательстве у него денег на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

По версии следствия, вечером 1 апреля мужчины зашли в подъезд одного из жилых домов на Рязанском проспекте и, угрожая расправой, потребовали у молодого человека пройти с ними в припаркованный рядом автомобиль. В машине он передал преступникам ключи от своей квартиры и рассказал, где он хранит деньги.

Мужчины забрали из дома жертвы 345 тысяч рублей, но на этом не остановились. Спустившись обратно в машину, они увезли потерпевшего в лес, где избили и потребовали у него еще 400 тысяч рублей. Все свои действия обвиняемые снимали на мобильный телефон.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали мужчин. Против них возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека и вымогательстве. В ближайшее время суд выберет меру пресечения.

Ранее стало известно, что житель Кирова, похитивший 20-летнего парня, который поссорился с его пасынком из-за девушки, предстанет перед судом.