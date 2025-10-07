Вымогателей, обманувших бойцов СВО в Шереметьеве, арестовали

Попрошаек, которые вымогали деньги у бойцов СВО на покупку авиабилетов, арестовали в рамках дела о хищениях. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

«Эти попрошайки, как и таксисты в данном уголовном деле, обманывали участников специальной военной операции. Половину из [попрошаек] уже арестовали», — сказал собеседник журналистов.

По данным источника, ранее в оперативных материалах правоохранителей фигурировало около 15 вымогателей, но сейчас их количество снизилось.

Как сообщил один из пострадавших военных, прилетевший транзитом в Москву из зоны боевых действий, в аэропорту Шереметьево к нему обратилась девушка. Она объяснила, что опоздала с сестрой на самолет, попросила 15 тысяч рублей на новые билеты и пообещала вернуть деньги после прибытия. Однако никаких средств бойцу не поступило.

В рамках расследования задержали около 30 человек, в том числе предполагаемого лидера ОПГ Алексея Кабочкина и членов преступной группы. По данным следователей, фигуранты с помощью мошенничества, кражи и вымогательства похищали деньги у военных спецоперации, прибывших в Шереметьево.

В преступную группировку входили сотрудники правоохранительных ведомств, в том числе линейного отдела МВД России в Шереметьеве. Злоумышленники специально выбирали военных в качестве жертв. Большая часть эпизодов связана с завышением стоимости такси.