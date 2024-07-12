Выгнавшего из вагона метро девушку в Москве оштрафовали на тысячу рублей

Суд оштрафовал мужчину, выгнавшего девушку из московского метро

Преображенский суд Москвы оштрафовал хулигана, который выгнал девушку из вагона метро из-за внешности. Об этом РИА «Новости» сообщили в инстанции.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей», — заявили в пресс-службе.

Мужчину наказали за мелкое хулиганство. Он принял девушку за парня из-за короткой стрижки, после чего начал преследовать ее через весь вагон.

Потерпевшая сняла происходящее на телефон. Мужчина матерился и оскорблял девушку. В итоге ей вместе со своим другом пришлось выйти из вагона. Никто из пассажиров не заступился за потерпевшую.

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