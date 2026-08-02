Выгнанный из бара петербуржец пытался поджечь заведение, но попался Росгвардии

В Санкт-Петербурге двое парней пытались поджечь бар, из которого выгнали одного из них. Дизтопливо не загорелось, нарушителей взяли с поличным. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

В ночь на 2 августа патруль заметил на Пушкинской улице 34-летнего парня с канистрой. Он рассказал, что незнакомец представился сотрудником силового ведомства, уговорил поджечь бар, а сам снимал это на телефон. Дизтопливо не воспламенилось, инициатор скрылся с места преступления.

Росгваргия задержала его на углу Пушкинской улицы и Невского проспекта. Выяснилось, что 22-летнего петербуржца выгнали из бара за конфликт с другими посетителями. Уходя, он наткнулся на припаркованный микроавтобус Mercedes-Benz с закрепленной сзади канистрой, украл ее и подговорил случайного прохожего устроить поджог.

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