Житель Новосибирской области получил 9 лет за поджог дома, где были люди

Куйбышевский районный суд приговорил к 9 годам лишения свободы за умышленный поджог дома с шестью людьми внутри. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области .

Вечером 18 ноября 2025 года подсудимый поджег частный дом, в котором находились три женщины и три ребенка пяти, семи и двенадцати лет. Огонь он развел на веранде, которая была единственным выходом из здания. Мотивом стала личная неприязнь.

Жертвам удалось спастись, но один из детей получил ожоги. Стоимость уничтоженного имущества оценили свыше 600 тысяч рублей.

Суд назначил виновному 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

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