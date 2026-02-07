Вузы Башкирии усилили меры охраны после нападения школьника на общежитии в Уфе

В учебных заведениях Башкирии приняли меры по усилению охраны в связи с нападением 15-летнего подростка на студентов в Уфе. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава республики Радий Хабиров.

Он прокомментировал нападение школьника с ножом на иностранных студентов в общежитии БГМУ.

«С родственниками пострадавших связались, сообщили о произошедшим. Окажем содействие в их прилете в Россию в случае необходимости», — отметил Хабиров.

Руководитель региона уточнил, что ситуация с предоставлением медпомощи пострадавшим находится на его личном контроле.

Напавшего на общежитие подростка задержали, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Одна из студенток БГМУ рассказала, что школьник выкрикивал нацистские лозунги и нарисовал на первом этаже общежития несколько свастик. Она не исключила, что преступник смог пройти в здание с помощью знакомого.