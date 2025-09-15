Второкурсник РУДН получил восемь лет тюрьмы
Суд приговорил студента РУДН Дукаева к 8 годам колонии за спонсирование ИГ
Второкурсник РУДН перевел на нужды международной террористической группировки «Исламское государство»* 12 тысяч рублей и получил восемь лет колонии. Об этом сообщил ТАСС.
Арби Дукаеву на момент задержания исполнилось 22 года, он учился на втором курсе. По религиозным воззрениям он перевел на счет другого фигуранта дела 12 тысяч рублей, деньги предназначались для «ИГ»*.
Дело рассматривал второй Западный окружной военный суд. Прокурор Светлана Тарасова просила приговорить студента к девяти годам заключения, суд дал на один год меньше. Из восьми лет первые три года Дукаев проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.
«Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — сообщил участник судебного процесса.
Ранее в список террористов и экстремистов в России попал писатель Дмитрий Быков **. Он объявлен в розыск за фейки об армии.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.
** Признан в России иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.