Второкурсник РУДН получил восемь лет тюрьмы

Второкурсник РУДН перевел на нужды международной террористической группировки «Исламское государство»* 12 тысяч рублей и получил восемь лет колонии. Об этом сообщил ТАСС .

Арби Дукаеву на момент задержания исполнилось 22 года, он учился на втором курсе. По религиозным воззрениям он перевел на счет другого фигуранта дела 12 тысяч рублей, деньги предназначались для «ИГ»*.

Дело рассматривал второй Западный окружной военный суд. Прокурор Светлана Тарасова просила приговорить студента к девяти годам заключения, суд дал на один год меньше. Из восьми лет первые три года Дукаев проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

«Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — сообщил участник судебного процесса.

Ранее в список террористов и экстремистов в России попал писатель Дмитрий Быков **. Он объявлен в розыск за фейки об армии.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.

** Признан в России иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.