Стало известно, когда осужденный за хищения военный Бородин сможет выйти по УДО

ТАСС: осужденный за хищения Бородин может выйти по УДО в апреле 2025 года

Бывший военный Сергей Бородин, осужденный за хищения у Минобороны, может условно-досрочно выйти из колонии уже в апреле 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Бородина арестовали в июне 2022-го. По материалам дела, он в течение 13 лет незаконно приобретал права на имущество министерства. Он полностью признал вину.

Накануне суд вынес Бородину приговор. Бывшего военного приговорили к трем годам и пяти месяцам колонии общего режима и штрафу в 350 тысяч рублей.

«Бородин должен будет пробыть в колонии полгода, после чего сможет воспользоваться УДО, а именно — в апреле 2025 года», — заявил источник.

Ранее суд вынес приговор четверым фигурантам дела о хищении 242 миллионов рублей, выделенных Росгвардии на покупку спецтехники для Арктики.