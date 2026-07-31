Второго подозреваемого по делу об избиении ученого РАН Зезина арестовали

На два месяца арестовали второго подозреваемого по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил Аркадия Вагнера под стражу до 28 сентября включительно. Постановление пока не вступило в законную силу: у сторон есть трое суток для его обжалования.

Ранее первого подозреваемого — Александра Реверука — также отправили под стражу, но на полтора месяца.

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации и ученый Никита Зезин скончался в больнице. По словам депутата Законодательного собрания Вячеслава Вегнера, академик умер после избиения. Друг и коллега Зезина раскрыл детали нападения на исследователя 360.ru.