Ученый РАН Зенин умер после избиения

Ученый РАН Никита Зенин умер после избиения на Урале. Об этом сообщил депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер.

По его словам, 13 июля Зенин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные поля и посевы. На одном из полей ученые увидели детей, которые застряли на квадроциклах.

Зенин и Шанин попросили у ребят телефоны родителей, связались с ними и договорились, что довезут школьников до института. По словам Вегнера, к 18:00 к вузу подъехали четыре джипа.

«Из одного вышли две спортивного вида особи, один представился Аркашей и ударил Никиту Николаевича. Тот попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами, все сопровождалось криками и угрозами», — поделился Вегнер.

Депутат направил заявление на имя главы СК Александра Бастрыкина о необходимости тщательного расследования. В СК возбудили уголовное дело.

Недавно житель Тюмени стал подозреваемым в деле об убийстве прохожего на улице Ноябрьска.