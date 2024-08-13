Второго обвиняемого в жестоком убийстве петербурженки арестовали

Московский районный суд Санкт-Петербурга до 7 октября отправил под стражу Мурата Ганижева и Абдул-Малика Бузуртанова, обвиняемых в жестоком убийстве девушки на Краснопутиловской улице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, обвиняемые в состоянии наркотического опьянения поссорились со своей жертвой и нанесли ей минимум 111 ударов ножом. Пострадавшая скончалась на месте. Позже соседи видели, как молодые люди покинули квартиру, спускаясь по водосточной трубе.

Жители дома на Краснопутиловской улице, 94, заподозрив неладное из-за неприятного запаха, вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили девушку с гнилостными изменениями и множеством ножевых ранений. По факту преступления возбудили уголовное дело.

Обвиняемые в убийстве после нападения сбежали в другой регион, где их и задержала полиция.

Как сообщило издание 78.ru, прямо в зале суда Мурат Ганижев подписал документы и подал заявку на участие в специальной военной операции.