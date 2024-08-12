Двое мужчин более 100 раз ударили ножом петербурженку

СК: сбежавших из Петербурга мужчин задержали по делу об убийстве девушки ножом

Фото: РИА «Новости»

Правоохранители задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве 25-летней женщины в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по городу.

По предварительной версии, расправа произошла 1 августа в квартире на улице Краснопутиловской. Двое злоумышленников поругались с потерпевшей и нанесли ей многочисленные удары ножом. После чего они сбежали с места преступления.

Женщина скончалась от несовместимых с жизнью травм. На момент преступления, подозреваемые находились в состоянии наркотического опьянения. Их нашли в другом регионе и доставили в Петербург.

Следователи предъявили мужчинам обвинение, сейчас решается вопрос об аресте фигурантов. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным газеты «Фонтанка», девушка получила 112 колото-резаных ран. Подозреваемых в ее убийстве задержали в Ингушетии.

Ранее в Перу задержали украинца Ивана Кузьмина, подозреваемого в убийстве россиянки. Предположительно, он убил и расчленил женщину.

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