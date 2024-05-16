Второго хирурга клиники Хайдарова отправили под домашний арест | 360°

Криминал 16 мая 2024, 18:00 Второго хирурга клиники Хайдарова отправили под домашний арест Суд отправил хирурга клиники Хайдарова Кадзаева под домашний арест на два месяца РИА «Новости»

Читать 360 в

В Москве второму подозреваемому в причастности к гибели пациента в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique избрали меру пресечения. Хирург проведет два месяца под домашним арестом, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следствия назначил 28-летнему хирургу Тамерлану Кадзаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 14 июля. Врачу также на этот срок вынесли запрет определенных действий.

Реклама

По версии следствия, врач и заведующий клиникой пластической хирургии IQ Plastique халатно отнеслись к пациенту, не оказав ему должной помощи, в результате чего он скончался. Позже подозреваемые, чтобы скрыть следы некачественной работы, внесли корректировки в медицинскую карту.

Заведующего клиники суд также отправил под домашний арест на два месяца. Врачам предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг.