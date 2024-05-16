Второго хирурга клиники Хайдарова отправили под домашний арест | 360°

16 мая 2024, 18:00
Второго хирурга клиники Хайдарова отправили под домашний арест
Суд отправил хирурга клиники Хайдарова Кадзаева под домашний арест на два месяца
В Москве второму подозреваемому в причастности к гибели пациента в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique избрали меру пресечения. Хирург проведет два месяца под домашним арестом, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следствия назначил 28-летнему хирургу Тамерлану Кадзаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 14 июля. Врачу также на этот срок вынесли запрет определенных действий.
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По версии следствия, врач и заведующий клиникой пластической хирургии IQ Plastique халатно отнеслись к пациенту, не оказав ему должной помощи, в результате чего он скончался. Позже подозреваемые, чтобы скрыть следы некачественной работы, внесли корректировки в медицинскую карту.
Заведующего клиники суд также отправил под домашний арест на два месяца. Врачам предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг.
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