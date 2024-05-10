Вскинувший руку в нацистском приветствии 9 Мая россиянин подпал под уголовное дело | 360°

Криминал 10 мая 2024, 19:30 Вскинувший руку в нацистском приветствии 9 Мая россиянин подпал под уголовное дело Бастрыкин поручил завести дело на зиговавшего в День Победы волгоградца РИА «Новости»

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Продемонстрировавшего нацистское приветствие на набережной Волгограда в День Победы местного жителя привлекут к уголовной ответственности. Такое поручение областному главку дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщила пресс-служба ведомства, демонстрировавший нацистскую атрибутику прославился после публикации видео в социальных сетях и СМИ. На призыв свидетелей прекратить возмутительную выходку он не отреагировал.

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Ролик попал в поле зрения Бастрыкина, который поручил руководителю волгоградского главка СК Василию Семенову завести уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах преступления.

По данным издания V1.ru, житель Волгограда устроил демонстративное зигование на набережной города под песню «День Победы». С поднятой правой рукой он промаршировал мимо возмущенных жителей. Ведущий мероприятие через микрофон попросил мужчину прекратить кривляния, но волгоградец на просьбу не отреагировал.

В начале мая неизвестные вандалы нарисовали свастику и неприличные надписи на могильной плите захоронения группы Игоря Дятлова на Михайловском кладбище Екатеринбурга. Поисками осквернителей занялись местные правоохранители.