Памятник на могиле группы Дятлова осквернили злоумышленники | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 00:28 Памятник на могиле группы Дятлова осквернили злоумышленники Неизвестные осквернили памятник на могиле группы Дятлова, началась проверка Freepik

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На могиле туристической группы Игоря Дятлова на Михайловском кладбище в Екатеринбурге осквернили памятник, по факту случившегося правоохранители проведут проверку. Об этом рассказали в городском УМВД, передал сайт E1.

Неизвестные нарисовали нацистскую свастику на монументе и исписали его различными надписями и неприемлемыми рисунками.

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«Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливают лиц, причастных к инциденту, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

Ранее в Петербурге злоумышленник осквернил памятник Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади. Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 17-летний местный житель. Против юноши возбудили уголовное дело о вандализме.

Еще одна похожая ситуация случилась во Владикавказе. Там задержали женщину, осквернившую могилы участников специальной военной операции.