В Приморье подростки связали школьника скотчем и оставили в сарае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения 11-летнего мальчика тремя подростками. Об этом сообщил официальный телеграмм-канал СУ СКР по Приморскому краю.

В городе Артеме трое молодых людей, двое из которых сами несовершеннолетние, 24 июня возле дома по улице Ленина в городе Артеме силой затащили школьника в автомобиль и перевезли в сарай.

Там ребенка связали его скотчем и бросили одного. Мальчик смог самостоятельно освободиться и уйти.

Подозреваемых задержали, решается вопрос о помещении их под арест. Заведено уголовное дело о похищении человека группой лиц.

Ранее в Анапе 12-летний мальчик нанес своему сверстнику ножевое ранение. Жизни пострадавшего ничто не угрожает.